Καρδίτσα

Τραγωδία στα Τέμπη - Καρδίτσα: σπαραγμός στην κηδεία του 21χρονου φοιτητή (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Φίλοι και συγγενείς, είπαν το τελευταίο αντίο στον 21χρονο Τάσο, που έχασε τη ζωή του στο τραγικο δυστύχημα στα Τέμπη.

Με χειροκροτήματα και «μαρσαρίσματα» από δεκάδες μηχανές η Καρδίτσα αποχαιρετά ένα δικό της παιδί, τον 21χρονο Αναστάσιο Κουτσόπουλο, θύμα της τραγωδίας των Τεμπών.

Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης για να συνοδεύσει τον φοιτητή στη Σχολή της Γεωπονίας του ΑΠΘ, στο τελευταίο του ταξίδι.

Το «κοιμήσου μαμά, θα αργήσω» βασανίζει ακόμη τους δικούς του ανθρώπους, με τους απαρηγόρητους γονείς να ψάχνουν όπως λένε απαντήσεις.

Ο Τάσος, σπούδαζε στο τμήμα Γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπου και επέστρεφε μετά το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας. Είχε πάρει το τρένο από την Καρδίτσα, το απόγευμα της Τρίτης. Στον σταθμό του Παλαιοφάρσαλου μπήκε στην μοιραία αμαξοστοιχία προκειμένου να φτάσει στη Θεσσαλονίκη.





Ήθελε να τελειώσει την σχολή του και μαζί με τον αδελφό του Γιώργο, να φροντίσουν τα κτήματα της οικογένειας στο χωριό. Όταν δεν μελετούσε και δεν δούλευε στην οικογενειακή επιχείρηση, του άρεσε να φεύγει με την μοτοσικλέτα του στον κάμπο.

Πηγή: thesstoday.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Ωρωπός: Απολύεται ο ένας από τους δύο διασώστες που έπλεναν με λάστιχο γυμνή γυναίκα

Τροχαίο: Φορτηγάκι έπεσε σε στάση λεωφορείου (εικόνες)

Τραγωδία στα Τέμπη – Αλικανιώτης: Δεν θέλω να με λένε ήρωα, το αυτονόητο έκανα