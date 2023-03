Θεσσαλονίκη

Τραγωδία στα Τέμπη: Θρηνεί η Καλαμαριά για τον Νικήτα και την Κέλλυ (εικόνες)

Τα δύο παιδιά, είχαν μπει στο μοιραίο τρένο για να κάνουν έκπληξη στους γονείς τους.

Τραγικός ήταν ο επίλογος για το νεαρό ζευγάρι από την Καλαμαριά, που έχασε τη ζωή του στη μοιραία σύγκρουση στα Τέμπη.

Το μεσημέρι της Δευτέρας, η Καλαμαριά θρηνεί τον 23χρονο πυροσβέστη Νικήτα Καραθεοδώρου και την 23χρονη σύντροφό του Κέλλυ Πορφυρίδου, που ήταν επιβάτες στο τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα.

Η κηδεία των δύο παιδιών, πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Μεταμορφώσεως Του Σωτήρος.

Με δάκρυα στα μάτια και ένα τεράστιο γιατί να πλανάται στα πρόσωπα τους συγγενείς και φίλοι αποχαιρετούν σήμερα τον 23χρονο πυροσβέστη από τη Θεσσαλονίκη, Νικήτα Καραθεοδώρου, και την 23χρονη σύντροφό του, Κέλλυ Πορφυρίδου, φοιτήτρια στη Θεολογική του ΑΠΘ, οι οποίοι επέβαιναν στη μοιραία αμαξοστοιχία της τραγωδίας των Τεμπών.

Σε κλίμα βουβό, πλήθος κόσμου με λευκά λουλούδια έσπαυσαν στον Ιερό Ναό για να πουν το τελευταίο αντίο σε δυο νέα παιδιά που τόσο άδικα έχασαν τη ζωή τους.

Τραγικές φιγούρες οι γονείς των παιδιών, οι οποίοι αδυνατούν να πιστέψουν ότι δεν θα ξαναδούν τα βλαστάρια τους.

Μαζί στη ζωή, μαζί και στον θάνατο

Οι σοροί των δυο άτυχων νέων έφτασαν σχεδόν μαζί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Μεταμορφώσεως Του Σωτήρος.

Το φέρετρο του 23χρονου ήταν καλυμμένο με την ελληνική σημαία. Η μπάντα του Πυροσβεστικού Σώματος παιάνιζε πένθιμα εμβατήρια.

Στην κηδεία το «παρών» δίνουν στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος αλλά και συνάδελφοι του Νικήτα. Μάλιστα έφεραν στην κηδεία το κόκκινο σακίδιο που είχε στην υπηρεσία του ο άτυχος 23χρονος, προκειμένου να τον τιμήσουν.

Ο Νικήτας Καραθεοδώρου και η Κέλλυ Πορφυρίδου επέβαιναν στη μοιραία αμαξοστοιχία που συγκρούστηκε με την εμπορική στα Τέμπη. Βρίσκονταν στο βαγόνι του εστιατορίου τη στιγμή που έγινε η φονική σύγκρουση.

Όπως έγινε γνωστό, οι δυο τους ανυπομονούσαν να επιστρέψουν στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να κάνουν έκπληξη στους γονείς τους. Δεν πρόλαβαν όμως, αφού ο χάρος είχε στήσει καρτέρι στα Τέμπη.

