Τραγωδία στα Τέμπη - Καλάβρυτα: ανείπωτος πόνος στην κηδεία της 19χρονης Αναστασίας (εικόνες)

Θλίψη και οδύνη στο τελευταίο αντίο για την 19χρονη φοιτήτρια.

Σε κλίμα άφατου πόνου και ανείπωτης θλίψης τελέστηκε σήμερα το μεσημέρι στον ιερό ναό του Αγίου Γεωργίου, στην κοινότητα Λυκούρια των Καλαβρύτων, η εξόδιος ακολουθία της Αναστασίας Παπαγγελή, της 19χρονης φοιτήτριας του ΑΠΘ, που έχασε τη ζωή της στο πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα κοντά στα Τέμπη.

Στην εξόδιο ακολουθία προεξήρχε ο μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, Ιερώνυμος, ενώ συγγενείς, φίλοι και οι κάτοικοι της Λυκούριας, τόπο καταγωγής της 19χρονης, κατέκλυσαν τον ιερό ναό, προκειμένου να απευθύνουν το τελευταίο αντίο στην Αναστασία και να συμπαρασταθούν στους γονείς και τα αδέλφια της.

Η Αναστασία Παπαγγελή είχε μεταβεί στην Αθήνα για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας, προκειμένου να είναι μαζί με την οικογένειά της και επέστρεφε με το μοιραίο τρένο στην Θεσσαλονίκη, όπου σπούδαζε στην Γεωπονική σχολή του ΑΠΘ.

