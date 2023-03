Θεσσαλονίκη

Σύγκρουση τρένων στα Τέμπη: Το συγκλονιστικό “αντίο” των συμμαθητών του Παναγιώτη (εικόνες)

Σε σοκ οι συμμαθητές του 15χρονου Παναγιώτη που σκοτώθηκε στα Τέμπη. Εκατοντάδες συγκινητικά μηνύματα για τον άδικο χαμό στο 1ο γυμνάσιο Ελευθερίου Κορδελιoύ.

«Ποτέ δεν φεύγουν τα νεκρά παιδια απ’τα σπίτια τους, γίνονται άγγελοι και μας προσέχουν», «Πάνο μου, να μας προσέχεις από εκεί ψηλά», «Θα είσαι πάντα στην καρδιά μας», «Εκεί ψηλά θα είσαι στην αγκαλιά του πατέρα και της μητέρας σου».

Με τα μηνύματα αυτά και ακόμη περισσότερα, με λευκά λουλούδια και κεράκια, φίλοι, συμμαθητές και καθηγητές του 1ου γυμνασίου Ελευθερίου Κορδελιού, αποχαιρετούν τον 15χρονο Παναγιώτη Μπουρνάζη, το μικρότερο θύμα του τραγικού σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη.

«Όταν ενημερωθήκαμε για τον Παναγιώτη, ήταν πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση. Στο σχολείο μας τα μισά παιδιά μέσα στις τάξεις ήταν βουβά και τα υπόλοιπα έκλαιγαν με λυγμούς», σημειώνει ο διευθυντής του 1ου Γυμνασίου Ελευθερίου Κορδελιού Αντώνης Θεοχαρόπουλος και εξηγεί πως τα παιδιά δημιούργησαν δύο ξεχωριστές γωνίες για τον Παναγιώτη για να τον αισθάνονται κοντά τους.

«Έχουμε δημιουργήσει μαζι με τα παιδιά, μέσα στο σχολείο, δυο γωνίες έκφρασης και συμπαράστασης για τους συμμαθητές, τους φίλους και τους καθηγητές του Παναγιώτη. Αρχικά τοποθετήσαμε όλα αυτά τα μηνύματα και τη φωτογραφία του, στο θρανίο του, αλλά τελικά αποφασίσαμε ότι είναι καλύτερα να υπάρχουν οι γωνιές του, έξω από την αίθουσα διδασκαλίας. Όλοι έχουν αφήσει λευκά λουλούδια και τα μήνυμά τους για τον τραγικό χαμό του. Όλα απευθύνονται στον Παναγιώτη», αναφέρει συγκινημένος.

Όπως ο ίδιος υπογραμμίζει, τα παιδιά αισθάνονται θλίψη αλλά και οργή για τον άδικο χαμό του συμμαθητή τους. «Δεν μπορέσαμε να ακολουθήσουμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Στόχος μας είναι σιγά σιγά να επανέλθουμε στην ομαλότητα. Ήδη ζητήσαμε απο τη Διευθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης βοήθεια και σήμερα θα έρθουν στο σχολειο ψυχολόγος και κοινωνικός λειτουργος, προκειμένου να παρέχουν ψυχολογική υποστήριξη στα παιδιά και να μας συμβουλέψουν για τους τρόπους με τους οποίους θα πρεπει να διαχειριστούμε την κατάσταση στη συνέχεια», επισημαίνει ο κ Θεοχαρόπουλος.

