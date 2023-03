Λασιθίου

Ιεράπετρα: Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες

Πενήντα πυροσβέστες με είκοσι οχήματα επιχειρούσαν για την κατάσβεση φωτιάς που προκλήθηκε από καύση κλαδιών.

Ολονύχτια ήταν η επιχείρηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας για την κατάσβεση πυρκαγιάς σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Καλαμαύκα του Δήμου Ιεράπετρας, στο Λασίθι.

Η φωτιά, σύμφωνα με την πυροσβεστική, ξεκίνησε από αγροτικές εργασίες τις οποίες έκανε 84χρονος, σε βάρος του οποίου σχηματίζεται δικογραφία.

Στην περιοχή επιχείρησαν 50 πυροσβέστες που έφτασαν με 20 οχήματα, ενώ στο σημείο παραμένουν για φύλαξη, 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Η πυρκαγιά κατέκαψε τέσσερα στρέμματα χορτολιβαδικής, 1,5 στρέμμα δασικής και μισό στέμμα αγροτικής έκτασης.

Ο διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Κρήτης Γιώργος Τσικαλάς απηύθυνε έκκληση στους αγρότες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την εκτέλεση αγροτικών εργασιών και ειδικά κατά την «καύση υπολειμμάτων», ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που επικρατούν άνεμοι και ενισχύεται ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς.

