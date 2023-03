Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: 34χρονος έκανε διαρρήξεις από φαρμακεία...μέχρι και στο Δημαρχείο Θερμαϊκού

Πως οι Αρχές εντόπισαν τον διαρρήκτη μαζί με τους συνεργούς του, που προέβησαν στη διάπραξη επτά κλοπών.

Ένας 34χρονος δράστης διέρρηξε τέσσερα φαρμακεία, ένα ψητοπωλείο, ένα μικροβιολογικό εργαστήριο και το Δημαρχείο Θερμαϊκού στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, δικογραφία σχημάτισαν αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Θερμαϊκού σε βάρος ενός 34χρονου Έλληνα για διακεκριμένες κλοπές.

Ειδικότερα, κατά το χρονικό διάστημα από 30-1-2021 έως 28-04-2022, στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Θερμαϊκού, ο 34χρονος, από κοινού με άγνωστους συνεργούς του, προέβησαν στη διάπραξη επτά κλοπών, ήτοι από τέσσερα φαρμακεία, ένα ψητοπωλείο, ένα μικροβιολογικό εργαστήριο και από το Δημαρχείο Θερμαϊκού, απ’ όπου αφαίρεσαν χρηματικά ποσά, ηλεκτρονικές συσκευές και φάρμακα, αλλά και σε δύο απόπειρες κλοπών από κτήριο της Τοπικής Κοινότητας Νέας Μηχανιώνας και από κάβα στην περιοχή της Περαίας.

Οι σχετικές δικογραφίες θα υποβληθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

