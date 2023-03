Χανιά

Ενδοοικογενειακή βία - Χανιά: χτύπησε τη σύζυγό του και άρπαξε το μωρό τους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο 26χρονος οδηγήθηκε στο αυτόφωρο κατηγορούμενος μεταξύ άλλων για ενδοοικογενειακή βία, πρόκληση σωματικής βλάβης, αλλά και αρπαγή ανηλίκου.

Κατηγορούμενος για επτά αδικήματα μεταξύ των οποίων ενδοοικογενειακή βία, πρόκληση σωματικής βλάβης αλλά και αρπαγή ανηλίκου, βρίσκεται 26χρονος Χανιώτης που συνελήφθη μετά από μήνυση της 23χρονης συζύγου του, με την οποία βρίσκεται σε διάσταση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr η 23χρονη κατήγγειλε τον 26χρονο μετά από επίθεση που δέχτηκε το βράδυ του Σαββάτου.

Στο σημείο κλήθηκε αστυνομία που κατέγραψε το συμβάν ενώ η νεαρή κοπέλα οδηγήθηκε στο νοσοκομείο Χανίων όπου εξετάστηκαν τα τραύματά της κυρίως στην περιοχή του προσώπου.

Παράλληλα, σύμφωνα με την δικογραφία, ο 26χρονος φέρεται να την εγκατέλειψε χτυπημένη, παίρνοντας μαζί του και το μωρό τους, ηλικίας μόλις 14 μηνών.

Τελικά αρκετές ώρες αργότερα ο ίδιος συνελήφθη ενώ και το μωρό επέστρεψε στην μητέρα του.

Ο 26χρονος, με την σχηματισθείσα σε βάρος του δικογραφία οδηγήθηκε την Τρίτη στο αυτόφωρο τριμελές πλημμελειοδικείο Χανίων όπου έλαβε αναβολή για να προετοιμάσει την υπεράσπισή του.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Νεκρός βρέφος 47 ημερών - Έπεσε από τα χέρια του πατέρα του

Τροχαίο δυστύχημα: Παρέσυρε πεζό και τον εγκατάλειψε

Ωρωπός - Δικηγόρος διασώστη: Το περιστατικό έγινε παρουσία του Δήμου και της Αστυνομίας (βίντεο)