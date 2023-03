Χανιά

Χανιά: ανήλικοι απείλησαν συμμαθητή τους με μαχαίρι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ακόμη ένα περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων συνέβη στα Χανιά.

Ένα περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στα Χανιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο μαθητές, ο ένας εξ αυτών 16 χρονών πλησίασαν 14χρονο συμμαθητή τους και απειλώντας τον, απαίτησαν να τους δώσει το μπουφάν που φορούσε.

O 14χρονος φοβήθηκε για τη σωματική του ακεραιότητα και προκειμένου να γλιτώσει τα χειρότερα, το έδωσε στους δράστες.

Άμεσα στο σημείο εκλήθη η αστυνομία, όπου εντόπισε τον 16χρονο αλλά και τη μητέρα του η οποία συνελήφθη για παραμέληση ανηλίκου.

Ο δεύτερος δράστης αναζητείται από τις αρχές.

Πηγή: zapranews.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Νεκρός βρέφος 47 ημερών - Έπεσε από τα χέρια του πατέρα του

Τροχαίο δυστύχημα: Παρέσυρε πεζό και τον εγκατάλειψε

Ισπανία: Ήπιαν, έφαγαν και... έκλεψαν δεκάδες από τα καλύτερα κρασιά του κόσμου