Κέρκυρα

Τραγωδία στα Τέμπη: Σε κλίμα οδύνης η κηδεία της 55 χρονης που εργαζόταν στον ΟΣΕ (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η 55χρονη δούλευε στον ΟΣΕ, ενώ κανείς δεν μπορεί να πιστέψει πως έφυγε έτσι άδικα από την ζωή.



"Το τελευταίο αντίο" είπαν στους Βιταλάδες, στη Νότια Κέρκυρα, συγγενείς και φίλοι της 55χρονης Μ. Μίαρη, η οποία βρήκε τραγικό θάνατο στο σιδηροδρομικό δυστύχημα με την σύγκρουση των δύο τρένων στα Τέμπη.

Η 55χρονη δούλευε στον ΟΣΕ, ενώ κανείς δεν μπορεί να πιστέψει πως έφυγε έτσι άδικα από την ζωή.

Πηγή: corfutvnews.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Ωρωπός - Δικηγόρος διασώστη: Το περιστατικό έγινε παρουσία του Δήμου και της Αστυνομίας (βίντεο)

Τροχαίο δυστύχημα: Παρέσυρε πεζό και τον εγκατάλειψε

Ονδούρα: Δολοφόνησαν οκτώ ανθρώπους για διαφωνία σε θέματα γης