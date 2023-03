Τρίκαλα

Τρίκαλα: νεκρός εντοπίστηκε κτηνοτρόφος

Ο άτυχος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός σε δύσβατη περιοχή και χρειαστηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής για να ανασυρθεί.

Τραγωδία στα Τρίκαλα, με τον εντοπισμό σορού ένος άνδρα σε απόκρημνη περιοχή.

Πιο συγκεκριμενα, νεκρός εντοπίστηκε ένας 70χρονος κτηνοτρόφος το απόγευμα της Τρίτης στην περιοχή του Δουσίκου, πάνω από την Πύλη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του trikalavoice.gr ο άτυχος άντρας βρέθηκε σε απόκρημνη περιοχή και χρειάστηκε η συνδρομή αντρών της Πυροσβεστικής για να ανασυρθεί.

Αίτια στα ακριβή αίτια του θανάτου του αναμένεται να ρίξει νεκροψία-νεκροτομή.

