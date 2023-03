Μαγνησία

Τραγωδία στα Τέμπη: Επεισόδια σε πορεία στον Βόλο (εικόνες)

"Οδομαχίες" νεαρών με τα ΜΑΤ κατά τη διάρκεια πορείας για το πολύνεκρο δυστύχημα στα Τέμπη.

Σοβαρά και εκτεταμένα επεισόδια σημειώθηκαν αργά απόψε στον κέντρο του Βόλου μετά την πορεία για το δυστύχημα στα Τέμπη, που διοργάνωσαν φοιτητές, αναρχικές και εξωκοινοβουλευτικές συλλογικότητες .

Τα επεισόδια ξεκίνησαν λίγο μετά τις 9 το βράδυ, έξω από τον σιδηροδρομικό σταθμό του Βόλου, όταν κατέληξε στην περιοχή η πορεία ενώ πολύ ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις είχαν παραταχθεί απέναντι από το κτίριο του σιδηροδρομικού σταθμού. Μια ομάδα νεαρών που είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους επιτέθηκε στους αστυνομικούς με πέτρες και βόμβες μολότοφ οι οποίοι άρχισαν να ρίχνουν καπνογόνα για να τους διαλύσουν .

Τα επεισόδια επεκτάθηκαν και στους γύρω δρόμους, μέχρι και τα κτίρια της Φοιτητικής Εστίας, ενώ οι νεαροί έκλεισαν με φλεγόμενους κάδους τη λεωφόρο 2ας Νοεμβρίου, την Ιάσονος και άλλους δρόμους.

Ακολούθησαν οδομαχίες και κυνηγητό στους κεντρικούς δρόμους του Βόλου και οι ομάδες των αντιεξουσιαστών να κατευθύνονται προς τα κεντρικά κτίρια του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και να κλείνονται μέσα στους χώρους του, ενώ ένας νεαρός συνελήφθη από τους αστυνομικούς.

Σημαντικές ζημιές προκλήθηκαν και στο ιστορικό και διατηρητέο κτίριο του σιδηροδρομικού σταθμού του Βόλου, όπου οι νεαροί έσπασαν τζάμια και έβαψαν με μπογιές και συνθήματα τους τοίχους του κτιρίου.

