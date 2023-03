Αχαΐα

Τραγωδία στα Τέμπη – Πάτρα: Μεγαλειώδης συγκέντρωση δεκάδων χιλιάδων πολιτών (εικόνες)

Πρωτοφανής συγκέντρωση, μακράν η μεγαλύτερη των τελευταίων πολλών ετών, στην πλατεία Γεωργίου και πορεία στους κεντρικούς δρόμους.

Σε απεργιακό κλοιό σήμερα όλη η Ελλάδα, καθώς οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ανακοίνωσαν συμμετοχή στην απεργία διαμαρτυρίας για την Τραγωδία στα Τέμπη και για την απόδοση των ευθυνών σε όλους όσοι έχουν εμπλοκή στην υπόθεση που βύθισε στο πένθος την χώρα.

Στην Πάτρα πραγματοποιείται συγκέντρωση στην πλατεία Γεωργίου και πορεία στους κεντρικούς δρόμους, από εργαζόμενους σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, αλλά και φοιτητές, μαθητές και άλλους πολίτες.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη συγκέντρωση των τελευταίων χρόνων στην πλατεία Γεωργίου. Οι αρχικές εκτιμήσεις έκαναν λόγο για 20.000 πολίτες, αλλά στη συνέχεια κι ενώ το πλήθος πύκνωνε. Οι εκτιμήσεις ανέβαζαν τον αριθμό των διαδηλωτών στις 35.000.

