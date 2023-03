Εύβοια

Χαλκίδα - Καταδίωξη: Οδηγός αυτοπυροβολήθηκε στην προσπάθειά του να διαφύγει (βίντεο)

Άγρια καταδίωξη σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης 8 Μαρτίου στο κέντρο της Χαλκίδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο μετά τις 02:20 τα ξημερώματα, σε περιπολία αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ εντόπισαν να κινείται ύποπτα ένα όχημα.

Ο οδηγός μόλις αντιλήφθηκε τους αστυνομικούς, ανέπτυξε γρήγορα ταχύτητα, όταν επί της οδού Παπαστρατή, οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν το όχημα. Ο οδηγός στην προσπάθεια του να διαφύγει αυτοπυροβολήθηκε με πιστόλι κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Άμεσα συνελήφθη στα πλαίσια του αυτοφώρου, για παραβίαση ΚΟΚ και οπλοκατοχή. Οδηγήθηκε στο Νοσοκομείο Χαλκίδας όπου και νοσηλεύεται ενώ κατασχέθηκαν από τους αστυνομικούς το ΙΧ επιβατικό όχημα και το όπλο.

