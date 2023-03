Φθιώτιδα

Τραγωδία στα Τέμπη - Λαμία: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο κέντρο της πόλης (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πάνω από 2.000 Λαμιώτες κατέκλυσαν το κέντρο της πόλης με κεντρικό σύνθημα: «Στέρεψαν τα δάκρυα και έγιναν οργή, η νέα γενιά δεν σας συγχωρεί».

Μία ιδιαίτερα μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας οργάνωσαν οι φοιτητικοί σύλλογοι στη Λαμία και πάνω από 2.000 άνθρωποι κατέκλυσαν κυριολεκτικά το κέντρο της πόλης. «Στέρεψαν τα δάκρυα και έγιναν οργή, η νέα γενιά δεν σας συγχωρεί» ήταν το κεντρικό σύνθημα ενώ παράλληλα πανό και συνθήματα απαιτούσαν να μην υπάρξει συγκάλυψη ευθυνών για τις ανθρώπινες ζωές που χάθηκαν άδικα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι είναι η 3η κινητοποίηση τις τελευταίες μέρες στην πόλη της Λαμίας και από τις πλέον μαζικές της τελευταίας 20ετίας γεγονός που δείχνει ότι η τραγωδία στα Τέμπη έχει αγγίξει στο σύνολό τους, τους φοιτητές και τους μαθητές της περιοχής και μαζί με τους κοινωνικούς φορείς οργανώνουν και συμμετέχουν σε αυτές τις κινητοποιήσεις.

Σήμερα στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Πάρκου της Λαμίας βρέθηκαν φοιτητές, μαθητές, εκπαιδευτικοί, εργαζόμενοι, σιδηροδρομικοί ενέργεια αλλά και συνταξιούχοι, όπως επίσης και φορείς των εργαζομένων και τα δύο Εργατικά Κέντρα. Αρχικά είχε προσδιοριστεί ως συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο πλαίσιο της σημερινής απεργίας, όμως πολύ γρήγορα μετετράπη σε διαμαρτυρία για την τραγωδία των Τεμπών και ουσιαστικά τα συνθήματα που είχαν σχέση με τη συγκεκριμένη τραγωδία έγιναν κυρίαρχα.

Οι συγκεντρωμένοι οργάνωσαν στη συνέχεια μια ιδιαίτερα μεγάλη πορεία που παρόμοια της χρονολογείται στη δεκαετία του 90, αφού ακολούθησαν κεντρικούς δρόμους, πέρασαν από όλες σχεδόν τις πλατείες της Λαμίας, διαδηλώνοντας με τον ίδιο τρόπο την βούλησή τους να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους μέχρις ότου ληφθούν μέτρα.

«Μέσα σε αυτό το τρένο ήταν συμφοιτητές μας, συμμαθητές μας, ήταν γονείς μας. Θα μπορούσε ο καθένας από μας να είναι στη θέση τους. Εμείς θα συνεχίσουμε να βγαίνουμε στο δρόμο. Δεν πρόκειται να αφήσουμε αυτό το έγκλημα να ξανασυμβεί» υπογραμμίζουν οι εκπρόσωποι των φοιτητών κατά τη διάρκεια των ομιλιών στην κεντρική Πλατεία της Λαμίας.

Καταλήψεις σε πολλά σχολεία

Εξάλλου οι μαθητές τη Λαμίας οργανώνουν νέα συγκέντρωση στην ίδια πλατεία στις 6 το απόγευμα σήμερα για το πολύνεκρο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών ενώ από το πρωί, πέντε Λύκεια της Λαμίας βρίσκονται σε συμβολική κατάληψη. Πρόκειται για το 1ο , 3ο, 4ο, 5ο, 6ο Γενικό Λύκειο ενώ από χθες τελεί υπό κατάληψη και το Γυμνάσιο με Λυκειακές τάξεις στο Νέο Μοναστήρι Δομοκού.

πηγή εικόνων: Lamianow.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Απεργία για Τέμπη - Μέσα Μεταφοράς: Πώς θα κινηθούν σήμερα

Αττική Οδός: Επεισοδιακή καταδίωξη κακοποιών

Κορονοϊός – Βόλος: Αφαιρέθηκε δια βίου η άδεια σε αντιεμβολιαστή γιατρό