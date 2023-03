Τρίκαλα

Τραγωδία στα Τέμπη - Τρίκαλα: Μεγάλη κινητοποίηση μαθητών για το φονικό δρομολόγιο (βίντεο)

Πλήθος έχει συγκεντρωθεί στο σιδηροδρομικό σταθμό των Τρικάλων κρεμώντας πανό και φωνάζοντας συνθήματα

Σε απεργιακό κλοιό βρίσκεται σήμερα η χώρα, με τις κινητοποιήσεις για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη στο οποίο έχασαν τη ζωή τους 57 άνθρωποι να κλιμακώνονται. Το μεσημέρι έγιναν επεισόδια στο Σύνταγμα, όταν αναρχικοί έριξαν μολότοφ και οι αστυνομικοί απάντησαν με χημικά.

Αλλά και άλλες πόλεις της χώρας η συμμετοχή του κόσμου στις διαδηλώσεις είναι μεγάλη.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η πιο ιστορική πορεία που έγινε ποτέ στα Τρίκαλα, όσο αφορά την παρουσία του κόσμου

Στην πρώτη γραμμή της πορείας οι μαθητές.

πηγή: trikalaola.gr

