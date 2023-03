Θεσσαλονίκη

Τραγωδία στα Τέμπη - Θεσσαλονίκη: Επεισόδια στην πορεία για το σιδηροδρομικό δυστύχημα (εικόνες)

Επεισόδια στο κέντρο της Θεσσαλονίκης μεταξύ κουκουλοφόρων και ΜΑΤ, μετά το τέλος της πορείας για το δυστύχημα στα Τέμπη.

Μαζικές διαδηλώσεις με ένα αίτημα, να αποδοθεί Δικαιοσύνη για τα θύματα της εθνικής τραγωδίας των Τεμπών έγιναν σε όλη τη χώρα.

Επεισόδια σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της πορείας διαμαρτυρίας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, για την τραγωδία στα Τέμπη που στοίχισε τη ζωή σε 57 επιβάτες.

Συγκεκριμένα, ομάδα ατόμων με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους επιτέθηκε με πέτρες, φωτοβολίδες και άλλα αντικείμενα στον σιδηροδρομικό σταθμό όπου βρίσκονταν δυνάμεις των ΜΑΤ και οι οποίες απάντησαν με κρότου λάμψης και δακρυγόνα.

Τα επεισόδια διήρκεσαν ελάχιστα λεπτά με τα άτομα στη συνέχεια να επιστρέφουν στον βασικό κορμό της πορείας. Πολλοί ήταν οι πολίτες που τους ζητούσαν να σταματήσουν τις επιθέσεις, γιατί όπως έλεγαν με αυτόν τον τρόπο ο κόσμος αποχωρεί από την πορεία.

Παράλληλα, προκλήθηκαν φθορές σε υποκατάστημα Τράπεζας και στην τζαμαρία ξενοδοχείου, λίγο πριν την έναρξη της πορείας από το άγαλμα Βενιζέλου. Άτομα με καλυμμένα χαρακτηριστικά έσπασαν μία κάμερα ασφαλείας και προξένησαν φθορές στην πινακίδα της Τράπεζας, ενώ από το διπλανό ξενοδοχείο που βρίσκεται στην οδό Εγνατία, έσπασαν τζαμαρίες και έγραψαν συνθήματα.

Σε νέα συγκέντρωση προχώρησαν στις 19:00 μ.μ. μέλη αριστερών οργανώσεων, φοιτητές και μαθητές στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και πιο συγκεκριμένα στο Άγαλμα του Ε. Βενιζέλου.





