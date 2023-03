Ηράκλειο

Μηχανική βλάβη στο πλοίο “Κρήτη ΙΙ” με 238 επιβαίνοντες

Το πλοίο παρουσίασε τη βλάβη ενώ έπλεε ανοιχτά της Μήλου

Μηχανική βλάβη στην αριστερή κύρια μηχανή παρουσίασε το επιβατηγό οχηματαγωγό "Κρήτη ΙΙ" ενώ έπλεε στη θαλάσσια περιοχή 12 ναυτικά μίλια νότια της Μήλου.

Το πλοίο το οποίο είχε αναχωρήσει από τον Πειραιά με τελικό προορισμό το Ηράκλειο δεν αιτεί συνδρομή, ενώ συνεχίζει τον πλού του με μειωμένη ταχύτητα προς το λιμάνι του Ηρακλείου.

Το "Κρήτη ΙΙ" στο οποίο επιβαίνουν 167 επιβάτες και 71 άτομα πλήρωμα αναμένεται να καταπλεύσει, αντί στις 7:30 το πρωί, στις 10:45.

