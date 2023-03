Έβρος

Έβρος: Ποινές κάθειρξης έως 284 χρόνων σε κύκλωμα διακίνησης μεταναστών

Το πολυμελές κύκλωμα συντόνιζε τη δράση του από ένα ποιμνιοστάσιο σε περιοχή ανάμεσα στους νομούς Ξάνθης και Ροδόπης.

Από ένα ποιμνιοστάσιο σε περιοχή ανάμεσα στους νομούς Ξάνθης και Ροδόπης, συντόνιζε τη δράση του πολυμελές κύκλωμα, το οποίο διακινούσε παράνομα μετανάστες από τον Έβρο προς την ενδοχώρα. Σχεδόν έναν χρόνο μετά την εξάρθρωσή του κι αφού είχαν προηγηθεί πολύμηνες αστυνομικές έρευνες με τη συνδρομή και της Europol, τα εμπλεκόμενα πρόσωπα βρέθηκαν αντιμέτωπα με τη Δικαιοσύνη. Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης επέβαλε ποινές κάθειρξης που φτάνουν τα 284 (!) χρόνια (με εκτιτέα τα 20).

Συνολικά παραπέμφθηκαν να δικαστούν 13 κατηγορούμενοι, ανάμεσά τους ένας 48χρονος με καταγωγή από τη Συρία, που, σύμφωνα με τη δικογραφία, διηύθυνε την εγκληματική οργάνωση και κανόνιζε τις μεταφορές. Μεταξύ των υπολοίπων μελών τού κυκλώματος περιλαμβάνονταν ο «ταμίας» του, οδηγοί που έκαναν τις παράνομες μεταφορές και κάποιοι που τους «στρατολογούσαν».

Το ποιμνιοστάσιο φαίνεται πως λειτουργούσε ως «στρατηγείο» του κυκλώματος, καθώς από εδώ γίνονταν οι επαφές και συνεννοήσεις μεταξύ των μελών, ενώ υπήρξε το σημείο αφετηρίας των παράνομων δρομολογίων. Η δικογραφία περιγράφει τουλάχιστον επτά περιπτώσεις μεταφορών μεταναστών, με τον αριθμό των διακινούμενων να προσεγγίζει τους πενήντα. Πληρώνοντας αδρά, οι διακινούμενοι είχαν ως προορισμό την ελληνική ενδοχώρα, ενώ ένα από τα δρομολόγια είχε προορισμό τα βόρεια σύνορα.

Στον 48χρονο, κατηγορούμενο ως διευθύνοντα την εγκληματική οργάνωση, το δικαστήριο επέβαλε την ανώτερη ποινή, αυτή των 284 χρόνων κάθειρξης (διαμορφώθηκε από το άθροισμα των διακινούμενων προσώπων). Ο ίδιος, όπως ανέφερε, είχε εκτίσει παλιότερα ποινή για παρόμοια αδικήματα, ενώ στην απολογία του αρνήθηκε την εμπλοκή του στο κύκλωμα. «Βρισκόμουν στην Ξάνθη, όπου δούλευα στον τομέα της κτηνοτροφίας», είπε, ενώ ερωτηθείς για συνομιλίες που καταγράφηκαν από την αστυνομία και φαίνεται πως αφορούσαν τις μεταφορές, ισχυρίστηκε ότι ήταν προϊόν «μεταφράσεων».

Αντίστοιχη στάση τήρησαν και τα συγκατηγορούμενα μέλη, στα οποία ανάλογα με τον βαθμό εμπλοκής τους στη δράση της οργάνωσης, επιβλήθηκαν ποινές κάθειρξης από 5 έως 73 έτη. Όλοι όσοι καταδικάστηκαν σε ποινές κάθειρξης επέστρεψαν στις φυλακές.?

