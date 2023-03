Μεσσηνία

Τροχαίο - Μεσσηνία: Νεκρός 42χρονος μετά από σύγκρουση μηχανής με ΙΧ

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή με αποτέλεσμα ο οδηγός της μηχανής να βρει ακαριαίο θάνατο.

Θανατηφόρο τροχαίο συνέβη λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι στο δρόμο Καλαμάτας-Αρεόπολης λίγο πριν το Προσήλιο, και συγκεκριμένα στην ευθεία στο σημείο που βρίσκεται το πυροσβεστικό φυλάκιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτοκίνητο που οδηγούσε Βρετανός τουρίστας έκανε αναστροφή στη μέση του δρόμου με αποτέλεσμα να χτυπήσει μετωπικά τον 42χρονο που εκείνη την ώρα περνούσε με τη μηχανή του απ΄ το σημείο. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή με αποτέλεσμα ο 42χρονος να βρει ακαριαίο θάνατο. Ο 42χρονος που ήταν και πατέρας 2 ανήλικων παιδιών, ήταν οδηγός του υπεραστικού λεωφορείου Μεσσηνίας, και επέστρεφε στην Καλαμάτα με τη μηχανή του. Τις συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το σοκαριστικό αυτό τροχαίο δυστύχημα διερευνά το Α.Τ. Δυτικής Μάνης.

Συνελήφθη ο 52χρονος οδηγός του αυτοκινήτου

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το θανατηφόρο δυστύχημα συνέβη στο 27ο χλμ της επαρχιακής οδού, στο ύψος του Δ.Δ. Προσηλίου του δήμου Δυτικής Μάνης, όταν ΙΧ όχημα που οδηγούσε 52χρονος βρετανός υπήκοος, με κατεύθυνση προς Αρεόπολη, μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε με μηχανή που οδηγούσε 42χρονος.

