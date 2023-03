Ηράκλειο

Ηράκλειο: Μαθητής πήγε στο σχολείο με όπλο

Στη σύλληψη ενός 17χρονου και της μητέρας του προχώρησαν αστυνομικοί στο Ηράκλειο Κρήτης, μετά από καταγγελία διευθυντή σχολείου, σύμφωνα με την οποία ο ανήλικος είχε όπλο στην τσάντα του μέσα στην τάξη, την ώρα του μαθήματος.

Το όπλο είδε καθηγήτρια που ενημέρωσε το διευθυντή κι αυτός με τη σειρά του τη αστυνομία. Το οπλο ήταν ένα αεροβόλο.

Η μητέρα του 17χρονου συνελήφθη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Πηγή:creta24.gr

