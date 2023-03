Ηράκλειο

Ηράκλειο: Αυτοκίνητο πήρε φωτιά εν κινήσει

Το αυτοκίνητο που κινούνταν στο δρόμο τυλίχθηκε στις φλόγες.

Αναστάτωση προκλήθηκε σήμερα στα Αγριανά του δήμου Χερσονήσου όταν ένα αυτοκίνητο που κινούνταν στο δρόμο τυλίχθηκε στις φλόγες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, όλα συνέβησαν λίγο μετά τις 4:30 το απόγευμα όταν ένα ημιφορτηγό αυτοκίνητο εκδήλωσε φωτιά. Ο οδηγός πρόλαβε να βγει έξω με ασφάλεια και ενημέρωσε την πυροσβεστική.

Στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής με τέσσερις άντρες που μέσα σε λίγη ώρα κατάφεραν και έσβησαν τη φωτιά.

Οι φλόγες προκάλεσαν αρκετές υλικές ζημιές.

