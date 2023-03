Αιτωλοακαρνανία

Ναύπακτος: Κακοκαιρία με χαλάζι και θυελλώδεις ανέμους σάρωσε την πόλη (εικόνες)

Οι σοβαρότερες ζημιές προκλήθηκαν στην πλατεία του λιμανιού. Βομβαρδισμένο τοπίο θύμιζε η παραλία Γριμπόβου.

Σοβαρό αποτύπωμα άφησε στην πόλη της Ναυπάκτου η έντονη κακοκαιρία της νύχτας, όταν πολύ ισχυροί άνεμοι συνοδευόμενοι από έντονη χαλαζόπτωση και ισχυρή βροχή, ”χτύπησαν” ιδιαίτερα το κεντροανατολικό της τμήμα, δηλαδή από την περιοχή του λιμανιού και ανατολικότερα.

Οι σοβαρότερες ζημιές προκλήθηκαν στην πλατεία του λιμανιού όταν τμήμα του νότιου τοιχίου της αποκολλήθηκε πιθανότατα λόγω της μετατόπισης του βάρους της βάσης του μεγάλου πλατάνου από τους ισχυρούς ανέμους

Βομβαρδισμένο τοπίο θύμιζε η παραλία Γριμπόβου με τους ισχυρούς ανέμους να παρασέρνουν τραπεζοκαθίσματα των επιχειρήσεων ,ενώ υπήρξαν και αποκολλήσεις κλάδων των πλατανιών.

Καλύτερη η εικόνα στην παραλία Ψανής, με εξαίρεση έναν κάδο στο ανατολικό της τμήμα στην οδό Σοϊδά να έχει αποσπαστεί από τους υπόλοιπους της οδού Μεσολογγίου παρασυρόμενος από τους ισχυρούς ανέμους

Πρωτόγνωρες επίσης εικόνες καταγράφηκαν και στο Στενοπάζαρο με μεγάλη ποσότητα χαλαζιού να έχει σκεπάσει το σημείο.

