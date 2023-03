Χανιά

Χανιά: Σύλληψη δύο ατόμων για απάτη και πλαστογραφία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε βάρος του ενός εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης 25ου Τακτικού Ανακριτικού Τμήματος Πρωτοδικείου Αθηνών για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών.

Στην σύλληψη δύο ατόμων 62 και 46 ετών, που κατηγορούνται για τα κατά περίπτωση αδικήματα της απάτης και της πλαστογραφίας, προχώρησαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Κισάμου στα Χανιά.

Οπως αναφέρει ανακοίνωση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης, «στην ανωτέρω υπηρεσία περιήλθαν πληροφορίες ότι οι ημεδαποί με το πρόσχημα της εισαγωγής και εμπορίας μεταχειρισμένων οχημάτων από το εξωτερικό, εντόπιζαν υποψήφιους αγοραστές και λάμβαναν χρηματικά ποσά ως προκαταβολή χωρίς ωστόσο να τους παραδίδουν τα οχήματα.

Προκειμένου να πείσουν τους αγοραστές για τη νομιμότητα των ενεργειών τους παρουσίαζαν σε αυτούς διάφορα παραστατικά έγγραφα των οχημάτων (άδεια κυκλοφορίες κ.α) και δικαστικές αποφάσεις άρσης κατάσχεσης οχημάτων με πινακίδες κυκλοφορίας αλλοδαπής ενώ για την καθυστέρηση παραλαβής των οχημάτων προφασίζονταν διάφορες αντικειμενικές δυσκολίες».

Σύμφωνα με την αστυνομική ανακοίνωση, «μετά από οργανωμένη επιχείρηση, αστυνομικοί κατέλαβαν τον 62χρονο ημεδαπό κατά το χρόνο που παραλάμβανε το προσημειωμένο χρηματικό ποσό των 500 ευρώ από παθόντα για κάλυψη μεταφορικών εξόδων οχήματος που βρισκόταν δήθεν στο Τελωνείο Ηρακλείου.

Στη συνέχεια εντοπίσθηκε και ο έτερος ημεδαπός και σε έρευνα που έγινε στην κοινή τους οικία, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα και έγγραφα σχετιζόμενα με την υπόθεση».

Όπως προέκυψε από την αστυνομική προανάκριση οι ημεδαποί, με την ανωτέρω μέθοδο και τη χρήση πλαστών εγγράφων κατά το χρονικό διάστημα από 15.02.2023 έως και 10.03.2023 είχαν προβεί στην εξαπάτηση έξι ημεδαπών αποσπώντας από αυτούς συνολικά 10.240 ευρώ.

Επίσης σε βάρος του 46χρονου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης 25ου Τακτικού Ανακριτικού Τμήματος Πρωτοδικείου Αθηνών για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών. Η προανάκριση διενεργείται από Αστυνομικό Τμήμα Κισάμου.

Ειδήσεις σήμερα:

Ναύπακτος: Κακοκαιρία με χαλάζι και θυελλώδεις ανέμους σάρωσε την πόλη (εικόνες)

Indian Wells – Σάκκαρη: Πρόκριση με εντυπωσιακή ανατροπή

Βαρουφάκης: Έτσι έγινε η επίθεση εναντίον του στα Εξάρχεια