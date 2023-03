Χανιά

Τροχαίο - Χανιά: Ακρωτηριάστηκε 29χρονος μοτοσικλετιστής (εικόνες)

Σοκαριστικό τροχαίο στα Χανιά με έναν 29χρονο μοτοσικλετιστή. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του.

Σε κρίσιμη κατάσταση βρίσκεται ο 29χρονος που το πρωί έπεσε θύμα τροχαίου στο κέντρο των Χανίων.

Το περιστατικό σημειώθηκε όταν η μηχανή που οδηγούσε ο νεαρός άνδρας συγκρούστηκε με ΙΧ ενώ στη συνέχεια εκσφενδονίστηκε και έπεσε πάνω σε ένα σταθμευμένο όχημα.

Ο 29χρονος οδηγός της μηχανής τραυματίστηκε πολύ σοβαρά σε κεφάλι και κάτω άκρα και με την μεταφορά του στο Νοσοκομείο Χανίων οι γιατροί τον έβαλαν εσπευσμένα στο χειρουργείο.

Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν κατάφεραν να σώσουν το κάτω μέρος του αριστερού ποδιού του, προχωρώντας σε ακρωτηριασμό της αριστερής ποδοκνημικής, στο ύψος του αστραγάλου.

Ο 29χρονος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ.

Πηγή: kriti360.gr

