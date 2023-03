Λέσβος

Κακοκαιρία στην Λέσβο: Ανεμοστρόβιλος προκάλεσε ζημιές (εικόνες)

Έντονα καιρικά φαινόμενα στην Λέσβο με ισχυρές βροχές και καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους.



Έντονα καιρικά φαινόμενα πλήττουν από το πρωί τη Λέσβο με ισχυρές βροχές και καταιγίδες καθώς και θυελλώδεις ανέμους.

Ζημιές εντοπίζονται στην περιοχή της Καλλονής. Ανεμοστρόβιλος που πέρασε λίγο μετά τις 8.30 από την περιοχή έγινε η αιτία να ξεριζωθούν δέντρα στο Κεράμι στα Αριανά, στα Μάλαθρα.

Στέγη από πέργκολα αποκολλήθηκε και καταπλάκωσε αυτοκίνητο, στα Αριανά, ενώ κατολίσθηση σημειώθηκε στην Πέτρα.

Στην Παναγιούδα και τα Θέρμα οι ισχυρές βροχές έχουν μεταφέρει χώματα, πέτρες και φερτές ύλες στην επαρχιακή οδό δημιουργώντας πρόβλημα στην κυκλοφορία. Συνεργεία μεταβαίνουν για να καθαρίσουν το οδόστρωμα.

Οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας βρίσκονται σε ετοιμότητα ενώ συστήνουν στους πολίτες ν’ αποφύγουν τις μετακινήσεις, όσο συνεχίζεται η κακοκαιρία.

Πηγή: aeolos.tv

