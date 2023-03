Εύβοια

Χαλκίδα: Οικοδόμος έπεσε από μεγάλο ύψος και σκοτώθηκε

Σοκ για τους πολίτες που περούσαν εκείνη την ώρα από το σημείο. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο.

(εικόνα αρχείου)

Τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στο κέντρο της πόλης της Χαλκίδας.

Άνδρας ηλικίας 55 ετών έπεσε από μεγάλο ύψος την ώρα που πραγματοποιούσε οικοδομικές εργασίες και βρήκε φρικτό θάνατο.

Σύμφωνα με μαρτυρίες σοκαρισμένων πολιτών που περνούσαν από το σημείο της οδού Βενιζέλου, ο άνδρας ήταν αλλοδαπός και έκανε οικοδομικές εργασίες όταν για άγνωστο λόγο βρέθηκε στο κενό και σκοτώθηκε ακαριαία. «Είδαμε τον άτυχο άνδρα σε μια λίμνη αίματος», είπαν στο evima.gr.

Στο σημείο έφτασε το ΕΚΑΒ με διασώστες και παρέλαβαν τη σορό του άτυχου εργάτη.

Πηγή: evima.gr

