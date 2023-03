Αχαΐα

Κακοποίηση ζώων: Κρατούσε αλυσοδεμένα δύο σκυλιά στο οικόπεδό του

Ακριβά πλήρωσε την κακοποιητική συμπεριφορά στα σκυλιά του.

(εικόνα αρχείου)

Συνελήφθη χθες ένας άντρας από την Πάτρα ο οποίος είχε δεμένα με αλυσίδες τα δύο σκυλιά του.

Ύστερα από καταγγελία, οι αστυνομικοί πήγαν στο οικόπεδο που είχε τα δύο ζώα και διαπιστώθηκε ότι τα σκυλιά ήταν ταλαιπωρημένα και δεν τηρούνταν οι κανόνες ευζωίας τους.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν το κάτοχο των σκυλιών και του βεβαίωσαν διοικητικά πρόστιμα ύψους 4.800 ευρώ.

Πηγή: Pelop.gr

Ειδήσεις σήμερα:

