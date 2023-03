Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Άγριος ξυλοδαρμός 17χρονου σε σχολικό χορό

Ξυλοδαρμός σε βάρος 17χρονου σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη, το βράδυ της Παρασκευής, έξω από κέντρο δεξιώσεων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, o 17χρονος κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από μια ομάδα ατόμων, περίπου στις 23:30, την ώρα που βρισκόταν έξω από κέντρο δεξιώσεων, όπου ήταν σε εξέλιξη σχολικό χορός στην περιοχή της Περαίας.

Το κίνητρο της επίθεσης φέρεται να είναι ερωτικού περιεχομένου. Ο 17χρονος τραυματίστηκε ελαφρά στο κεφάλι και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο.

Η αστυνομία διεξάγει έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών.

