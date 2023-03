Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για την εξαφάνιση 13χρονου

Σύμφωνα με πληροφορίες το παιδί αναζητείται από χθες το απόγευμα.



Συναγερμός έχει σημάνει στις Αστυνομικές Αρχές της Θεσσαλονίκης με την εξαφάνιση ενός 13χρονου αγοριού από περιοχή της Νέας Κρήνης.

Σύμφωνα με πληροφορίες το παιδί αναζητείται από χθες, Παρασκευή απογευματινές ώρες, από την οικογένεια του, καθώς συνοδευόμενος από συγγενικό του πρόσωπο εξαφανίστηκε από περιοχή της Νέα Κρήνης στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Αργότερα σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες οικείοι του παιδιού δήλωσαν την εξαφάνιση του στο Τμήμα Ασφαλείας Καλαμαριάς, με τις αστυνομικές αρχές να διενεργούν μέχρι αυτή την ώρα έρευνες για τον εντοπισμό του.

