Χανιά: 44χρονη έπεσε θέμα άγριου ξυλοδαρμού

Η γυναίκα μεταφέρθηκε τα ξημερώματα στο Γενικό νοσοκομείο Χανίων.

Στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων μεταφέρθηκε λίγο πριν τις 3 σήμερα τα ξημερώματα μία γυναίκα 44 ετών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του ekriti.gr η 44χρονη φέρεται να έπεσε θύμα ξυλοδαρμού.

Παρελήφθη αρχικά από το ασθενοφόρο του Κέντρου Υγείας Βάμου και στη συνέχεια μεταφέρθηκε τραυματισμένη στο Γενικό νοσοκομείο Χανίων.

Η αστυνομία διερευνά το περιστατικό.

