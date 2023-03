Μαγνησία

Βόλος: Δεν απαντούσε στις κλήσεις της γυναίκας του και τελικά τον εντόπισε νεκρό

Η σύζυγος του 63χρονου τον αναζητούσε για ώρες στο τηλέφωνο.

Ένας 63χρονος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του, στη Νέα Ιωνία.

Όπως έγινε γνωστό, ο 63χρονος βρέθηκε νεκρός από την γυναίκα του, η οποία τον αναζητούσε και δεν μπορούσε να τον εντοπίσει στο τηλέφωνο.

Η αστυνομία απέκλεισε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 63χρονος αντιμετώπιζε προβλήματα με την υγεία του.

πηγή; magnesianews.gr

