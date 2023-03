Ηράκλειο

Ηράκλειο: Φωτιά σε σπίτι - στο νοσοκομείο ένα ζευγάρι

Η έγκαιρη επέμβαση της Πυροσβεστικής, απέτρεψε τα χειρότερα, μετά από φωτιά που ξεκίνησε από την κουζίνα του σπιτιού.

Ένα ζευγάρι ηλικιωμένων μεταφέρθηκε προληπτικά σε εφημερεύον νοσοκομείο του Ηρακλείου, μετά από φωτιά που ξέσπασε στο σπίτι τους στην ευρύτερη περιοχή των Βασιλειών.

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις έντεκα το πρωί, στο χώρο της κουζίνας του σπιτιού και άμεσα στο σημείο έσπευσαν τρία οχήματα με εννέα πυροσβέστες, για την κατάσβεση.

Οι δυο ηλικιωμένοι μεταφέρθηκαν για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο λόγω αναπνευστικών προβλημάτων, ενώ σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στο χώρο του σπιτιού υπάρχουν υλικές ζημιές.

