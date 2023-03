Λάρισα

Τραγωδία στα Τέμπη: Συγκλονίζει το εισιτήριο – κάλεσμα μαθητών σε συγκέντρωση για το σιδηροδρομικό δυστύχημα

Σε μια συγκλονιστική κίνηση εν όψει του σημερινού συλλαλητηρίου στην Κεντρική Πλατεία της Λάρισας, προχώρησε η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Λάρισας.

Συγκεκριμένα, οι μαθητές της πόλης, τύπωσαν ένα εισιτήριο τρένου, στο οποίο απεικονίζονται ο τόπος προορισμού και ο τόπος άφιξης, δυστυχώς όμως το εισιτήριο είναι χωρίς επιστροφή, όπως αναγράφεται χαρακτηριστικά, όπως ακριβώς ήταν για τουλάχιστον 57 συνανθρώπους μας.

Αναμφίβολα, οι νεαροί μαθητές και φοιτητές, κέρδισαν τις εντυπώσεις στις συγκεντρώσεις των προηγούμενων ημερών για το δυστύχημα στα Τέμπη, στέλνοντας πολλαπλά μηνύματα προς όλες τις κατευθύνσεις και φαίνεται πως συνεχίζουν ακάθεκτοι.

Πηγή: larissanet.gr

