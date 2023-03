Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Προσαγωγές οικολόγων στην πλατεία Δικαστηρίων

Επεισοδιακή είναι η συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά της απόφασης του δήμου να κόψει τις λεύκες που υπάρχουν στην περιοχή.

Σε προσαγωγές προχώρησαν πριν από λίγο αστυνομικές δυνάμεις, στην πλατεία Δικαστηρίων, όπου είναι σε εξέλιξη η διαδικασία κοπής δέντρων από κλιμάκιο του δήμου Θεσσαλονίκης.

Στις 07:00 το πρωί ήταν προγραμματισμένη συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά της απόφασης του δήμου να κόψει τις λεύκες που υπάρχουν στην περιοχή. Οι συγκεντρωμένοι προχώρησαν σε καθιστική διαμαρτυρία προκειμένου να αποτρέψουν την κοπή των δέντρων.

Επί τόπου έσπευσαν δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. οι οποίες προχώρησαν σε προσαγωγές τουλάχιστον τεσσάρων ατόμων. Ανάμεσά τους είναι και ο επικεφαλής της παράταξης Οικολογία – Αλληλεγγύη Μιχάλης Τρεμόπουλος, σύμφωνα με το thestival.gr.

Σύμφωνα με τον δήμο, τα δέντρα αυτά είναι άρρωστα και πρέπει να κοπούν.

