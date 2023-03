Χανιά

Καταγγελία - Χανία: Βίασε την γυναίκα που απάντησε σε αγγελία για δουλειά

Στη σύλληψη ενός 51χρονου Χανιώτη προχώρησε η Αστυνομία, καθώς φέρεται να βίασε 51χρονη γυναίκα από το Μαρόκο, το απόγευμα της Παρασκευής 10 Μαρτίου στα Χανιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν από την αγγελία που είχε βάλει ο 51χρονος, στην οποία ζητούσε άτομο να προσέχει συγγενικό του πρόσωπο.

Στο ραντεβού που δόθηκε στη συνέχεια για γνωριμία με την υποψήφια εργαζόμενη, ο 51χρονος, όπως καταγγέλθηκε από το θύμα, φέρεται να απομόνωσε τη γυναίκα σε ερημική περιοχή και να την βίασε.

Ο 51χρονος κρατείται στο Αστυνομικό Μέγαρο Χανίων και αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα, προκειμένου να απολογηθεί για την πράξη του.

πηγή: zarpanews

