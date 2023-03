Θεσσαλονίκη

Καταδίωξη ξεκίνησε στο Κιλκίς και σταμάτησε στην... Θεσσαλονίκη (εικόνες)

Χειροπέδες σε δυο άτομα πέρασαν οι αστυνομικοί μετά την επεισοδιακή καταδίωξη. Πώς κατάφεραν να τους σταματήσουν.



Στη σύλληψη δυο αλλοδαπών στη Θεσσαλονίκη προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία το πρωί της Τρίτης (14/3) μετά από κινηματογραφική καταδίωξη.



Σύμφωνα με πληροφορίες η καταδίωξη ξεκίνησε από το Πολύκαστρο Κιλκίς και ολοκληρώθηκε απέναντι από το Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης και πιο συγκεκριμένα στην οδό Παλαιού Σταθμού.

Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης ο οδηγός του ΙΧ φέρεται πως πραγματοποιούσε επικίνδυνους ελιγμούς εκτός και εντός Θεσσαλονίκης, με περισσότερα από 5 περιπολικά της Αστυνομίας αλλά και αστυνομικούς της ΟΠΚΕ να το καταδιώκουν.

Ωστόσο, μόλις οι δυο αλλοδαποί έφτασαν στην δυτική πλευρά της πόλης, ώστε να κινηθούν προς το κέντρο της, συγκρούστηκαν με άλλο όχημα επί της οδού Παλαιού Σταθμού, με αποτέλεσμα αστυνομικοί να τους ακινητοποιήσουν και να τους «περάσουν» χειροπέδες.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι δυο άνδρες έχουν ξανά απασχολήσει τις Αστυνομικές Αρχές, ενώ από το σημείο της σύγκρουσης δεν σημειώθηκε κανένας τραυματισμός.

Να σημειωθεί ότι το ΙΧ στο οποίο επέβαιναν οι δράστες είχε πινακίδες Βουλγαρίας και ήταν κλεμμένο.

Στο σημείο βρίσκεται και η Τροχαία για να διευκολύνει την κίνηση των οχημάτων και να αποφευχθεί το κυκλοφοριακό κομφούζιο στην περιοχή των Δικαστηρίων, με κατεύθυνση προς τα ανατολικά.

