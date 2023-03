Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες σε εργοστάσιο στην Σίνδο

Λόγω της καύσιμης ύλης, ένα σύννεφο μαύρο καπνού απλώθηκε στην περιοχή και ήταν ορατό από μακριά.

Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς που ξέσπασε χθες το απόγευμα σε εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο στην περιοχή της Σίνδου, στη Θεσσαλονίκη.

Η φωτιά έκαψε υλικά ανακύκλωσης, νάιλον, χαρτιά κι άλλα εύφλεκτα υλικά. Λόγω της καύσιμης ύλης, ένα σύννεφο μαύρο καπνού απλώθηκε στην περιοχή και ήταν ορατό από μακριά.

Μεγάλη ήταν η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής και δυνάμεις της βρίσκονταν μέχρι το πρωί στο σημείο, πραγματοποιώντας αποκάθαρση του χώρου.

Τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά ερευνώνται

Φωτογραφία: voria.gr

