Χανιά

Τροχαίο δυστύχημα: Μηχανή συγκρούστηκε μετωπικά με φορτηγό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα ο οδηγός του δίκυκλου οχήματος.

Την τελευταία του πνοή άφησε στην άσφαλτο ένας άνδρας περίπου 55 χρόνων στα Χανιά.

Το θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 4 το απόγευμα της Δευτέρας στον Αλικιανό του δήμου Πλατανιά.

Το δυστύχημα συνέβη στον δρόμο από Αλικιανό προς Βατόλακο, στο ύψος της εκκλησίας του Αγίου Αντωνίου, όταν ο Χανιώτης οδηγός μιας μηχανής, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες «καρφώθηκε» σε διερχόμενο φορτηγό.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα ο οδηγός του δίκυκλου οχήματος, ο οποίος είναι από τον δήμο Πλατανιά και πατέρας 2 παιδιών.

Τα αίτια του δυστυχήματος ερευνά το τμήμα Τροχαίας.

Πηγή: flashnews.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Νέα Ερυθραία: Ισχυρή έκρηξη σε παντοπωλείο

Καναδάς: Φορτηγό έπεσε πάνω σε πλήθος σκορπώντας τον θάνατο

Γιάννινα: Χειροπέδες στον πατέρα που έδειρε την έγκυο κόρη του