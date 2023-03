Ηράκλειο

Πλημμύρες στην Αγία Πελαγία: Σε σκουπιδότοπο έχει μετατραπεί η περιοχή (εικόνες)

Οι κάτοικοι είναι αγανακτισμένοι καθώς όπως καταγγέλλουν η πολιτεία δεν έχει λάβει τα μέτρα εκείνα που θα τους προστατέψει από μία ανάλογη θεομηνία στο μέλλον.

Σε ένα απέραντο σκουπιδότοπο έχει μετατραπεί περιοχή της Αγίας Πελαγίας από τα φερτά υλικά που συγκέντρωσαν τα συνεργεία του Δήμου μετά τη φονική πλημμύρα του περασμένου Οκτωβρίου.

Δίπλα από το πάλαι ποτέ γήπεδο της περιοχής, που σήμερα μόνο το τέρμα έχει απομείνει, έχουν μεταφερθεί όλα εκείνα τα αντικείμενα που η δυνατή βροχή παρέσυρε στη θάλασσα.

Μέσα σε λίγη ώρα δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τα ορμητικά νερά της βροχής και οι περιουσίες των κατοίκων καταστράφηκαν.

Ανυπολόγιστες ζημιές που ακόμα και σήμερα, 5 μήνες μετά δεν έχουν καταφέρει να αποκαταστήσουν.

Όπως τονίζουν στο cretapost, εάν κάνει μία δυνατή βροχή όλα αυτά τα σκουπίδια θα παρασυρθούν και οι θλιβερές εικόνες του Οκτωβρίου θα επαναληφθούν.

