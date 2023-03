Δωδεκανήσα

Τροχαίο: Νεκρή 19χρονη συνοδηγός αυτοκινήτου (εικόνες)

Πώς συνέβη το τροχαίο που στοίχισε τη ζωή στη 19χρονη συνοδηγό.

Μια ακόμη νεαρή κοπέλα μόλις 19 ετών η οποία έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε σήμερα στη Ρόδο.

Το νέο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε ανάμεσα σε Ιαλυσό και Κρεμαστή, όταν ο 21χρονος οδηγός του οχήματος στο οποίο η 19χρονη επέβαινε, έχασε τον έλεγχο, με αποτέλεσμα να προσκρούσει το όχημα σε παρακείμενη περιφραξη.

Από τη σύγκρουση, το αυτοκίνητο μεταμορφώθηκε σε άμορφη μάζα σιδηρικών, ενώ η 19χρονη εκσφενδονίστηκε από αυτό, με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο.

Ο οδηγός του οχήματος εξήλθε από αυτό ελαφρά τραυματισμένος, αλλά συνελήφθη λίγο αργότερα από τις αστυνομικές αρχές και κρατείται.

Έρευνα για τα ακριβή αίτια του νέου δυστυχήματος που συγκλονίζει τη Ρόδο διενεργεί η τροχαία.

