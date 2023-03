Κοζάνη

Γέφυρα Σερβίων: Παρέμβαση εισαγγελέα για τις ρωγμές (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοβαρές ρωγμές εντοπίστηκαν κατά την τεχνική επιθεώρηση στην γέφυρα Σερβίων. Τι ζήτησε η εισαγγελέας να διερευνηθεί.

Τη διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης για τη Γέφυρα των Σερβίων διέταξε, έπειτα από τις σοβαρές ρωγμές που εντοπίστηκαν κατά την τεχνική επιθεώρηση, η διευθύνουσα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Κοζάνης.

Με παραγγελία της Διευθύνουσας την Εισαγγελία Πρωτοδικών Κοζάνης προς την Αστυνομική Διεύθυνση Κοζάνης διατάχθηκε η διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να διερευνηθεί:

εάν τα μέτρα που έχουν ληφθεί μετά την πρόσφατη διαπίστωση ρωγμών στους τένοντες της Υψηλής Γέφυρας Σερβίων διασφαλίζουν συνθήκες ασφαλούς χρήσεως της γέφυρας ακόμα και για οχήματα μικρότερα των 3,5 τόνων, γεγονός που παραγγέλλεται να διακριβωθεί με κάθε μέσο, εάν συνεπεία των υπαρχόντων περιορισμών στη χρήση της γέφυρας διασφαλίζεται η ασφαλής κυκλοφορία των βαρέων οχημάτων (άνω των 3,5 τόνων) από εναλλακτικές διαδρομές, ιδίως στις περιπτώσεις που τα οχήματα αυτά διέρχονται από κατοικημένες περιοχές και ποιές ενέργειες έχουν γίνει έως σήμερα για την αποκατάσταση του προβλήματος ασφαλούς κυκλοφορίας στην Γέφυρα Σερβίων και ποιοι είναι οι λόγοι καθυστέρησης επίλυσης του εν λόγω προβλήματος, (επισημαίνεται ότι συναφής ποινική δικογραφία σχηματίσθηκε και το έτος 2020).

Στην ίδια παραγγελία τονίζεται η ανάγκη λήψεως ακόμα και μέτρων παντελούς απαγόρευσης της κυκλοφορίας σε περίπτωση διαπιστώσεως έστω και της παραμικρής πιθανότητας κινδύνου κατάρρευσης της εν λόγω γέφυρας, μέχρι εξασφαλιστεί ότι η χρήση της δεν ενέχει κανέναν απολύτως κίνδυνο.

Τα σοβαρά προβλήματα στους δύο -από τους συνολικά τέσσερις- τένοντες της γέφυρας Σερβίων απεικονίζουν φωτογραφίες που έρχονται στο «φως».

Το Kozanimedia.gr δημοσιεύει φωτογραφίες από τους δύο διαβρωμένους τένοντες της γέφυρας και συγκεκριμένα από τον έκτο πρόβολο, όπου φαίνονται τα δύο βασικά ”συρματόσχοινα” να έχουν καταστραφεί, σύμφωνα με τους ειδικούς.

Ειδήσεις σήμερα:

Τραγωδία στα Τέμπη: Η Hellenic Train αποζημιώνει οικογένειες θυμάτων και τραυματίες - Τα ποσά

Ζάκυνθος: Το “Ναυάγιο” κλείνει ξανά μετά την αυτοψία του ΟΑΣΠ - Τι διαπιστώθηκε

“The 2Night Show”: Ο Θοδωρής Φέρρης αποκαλύπτεται (βίντεο)