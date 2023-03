Κορινθία

Κόρινθος: 89χρονη κατηγορείται ότι σκότωσε την κόρη της

Ο καυγάς που οδήγησε στην τραγωδία. Στον εισαγγελέα η 89χρονη.

Αδιανόητο περιστατικό με θύμα μια 57χρονη, που άφησε την τελευταία της πνοή, στο νοσοκομείο Κορίνθου.

H 57χρονη νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση, μετά την άσκηση σωματικής βίας σε βάρος της από την 89χρονη μητέρα της.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η 89χρονη έσπρωξε την κόρη της η οποία έπεσε και χτύπησε στο κεφάλι. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κορίνθου όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε.



Σχηματίστηκε δικογραφία και η 89χρονη μητέρα οδηγείται στον εισαγγελέα και τον ανακριτή.

