Θεσσαλονίκη - “Mundo Nuevo”: συλλήψεις στην εκκένωση της κατάληψης (βίντεο)

Συνελήφθησαν 15 άτομα και αύριο αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα.

Αστυνομικοί της ομάδας ΟΠΚΕ με τη βοήθεια αστυνομικών των ΜΑΤ ανέλαβαν να υλοποιήσουν την εκκένωση της κατάληψης Mundo Nuevo, στη συμβολή των οδών Σιατίστης και Φιλίππου. στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Εντός του κτηρίου υπήρχαν αντιεξουσιαστές οι οποίοι κατάφεραν και εισέβαλαν στο σφραγισμένο κτήριο τη στιγμή που η πορεία για τα θύματα των Τεμπών διερχόταν από το ΥΜΑΘ.

Συγκεκριμένα συνελήφθησαν 15 άτομα, 11 άντρες και 4 γυναίκες και αύριο αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Η κατάληψη είχε εκκενωθεί τον Νοέμβριο.

Νωρίτερα σημειώθηκαν επεισόδια μεταξύ αστυνομικών δυνάμεων και αντιεξουσιαστών που βγήκαν από την πορεία και παρατάχθηκαν μπροστά στην πρώην κατάληψη για να υπερασπιστούν την ανακατάληψή της.

