Ηράκλειο

Ηράκλειο – κατηγορούμενη για ανθρωποκτονία: Βεντούζες του έπαιρνα… κι έπιασε φωτιά

Το θύμα παραμένει στη ΜΕΘ του νοσοκομείου σε σταθερή κατάσταση, ωστόσο, σε κάθε περίπτωση η υγεία του είναι βεβαρημένη.

Για απόπειρα ανθρωποκτονίας και για εμπρησμό από τον οποίο θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για τον άνθρωπο, διώκεται η ηλικιωμένη που κατηγορείται ότι έβαλε φωτιά στο σπίτι όπου διέμενε, μαζί με τον ηλικιωμένο σύζυγό της, σε περιοχή της Κρήτης.

Η γυναίκα νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ, λόγω προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζει, και σήμερα ανακρίτρια και εισαγγελέας μετέβησαν στο νοσοκομείο για την απολογία της.

Τόσο εκείνης η υγεία όσο και του ηλικιωμένου συζύγου της επιβαρύνθηκαν λόγω του καπνού, ενώ ο άνδρας παραμένει στη ΜΕΘ του νοσοκομείου σε σταθερή κατάσταση, ωστόσο, σε κάθε περίπτωση η υγεία του είναι βεβαρημένη.

Σε αντίθεση, λοιπόν, με ό,τι είχε προκύψει προανακριτικά, σήμερα η ηλικιωμένη υποστήριξε ότι δεν είχε σκοπό να βάλει φωτιά, ενώ, τις τελευταίες δύο μέρες, ο σύζυγός της που είναι πολύπαθος, υπέφερε από πόνους στην πλάτη.

Έτσι, όπως φέρεται να ισχυρίστηκε η ηλικιωμένη, πήγε να του κάνει βεντούζες και προκλήθηκε φωτιά από το οινόπνευμα.

Μετά την απολογία της, ο μοναδικός όρος που της επιβλήθηκε είναι να παρακολουθείται από ψυχίατρο

Πηγή: cretalive.gr

