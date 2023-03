Δωδεκανήσα

Παρέμβαση εισαγγελία για διακίνηση “ροζ” βίντεο μαθήτριας σε γυμνάσιο

Ο 13χρονος φίλος της μαθήτριας φέρεται να κοινοποίησε τα βίντεο σε συμμαθητές του. Η Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ρόδου ενημερώθηκε από το σχολείο.



Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται, μετά από Εισαγγελική παραγγελία, προκαταρκτική εξέταση, επιμέλεια επιτελών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου, για τη διαπίστωση τυχόν τελέσεως του αδικήματος διακίνησης υλικού παιδικής πορνογραφίας από πλευράς μαθητών γυμνασίου της ζώνης ευθύνης της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου.

Το αδίκημα φέρεται να τελέστηκε την 8η Μαρτίου 2023 και η παραγγελία δόθηκε δύο μέρες μετά από την Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ρόδου, που φέρεται να ενημερώθηκε αρμοδίως από το σχολείο.



Ενάς μαθητής του γυμνασίου, ηλικίας 13 ετών, φέρεται να είχε σχέση με μια συμμαθήτρια και συνομήλική του και να έχει καταγράψει στο κινητό του τηλέφωνο προσωπικές τους στιγμές οι οποίες κοινολογήθηκαν σε τρίτους μαθητές του ίδιου σχολείου, καθώς και καθηγητές. Στην υπόθεση φέρεται να έχει εμπλοκή και έτερη μαθήτρια.



Η ανήλικη ενημέρωσε τους γονείς της κι εκείνοι την διεύθυνση του σχολείου, με αποτέλεσμα να υπάρξει παρέμβαση της Εισαγγελίας και να έχει κινηθεί η διαδικασία κατάσχεσης κινητών τηλεφώνων και ελέγχου αυτών από την Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.

Εχει διοριστεί εξάλλου παιδοψυχίατρος-πραγματογνώμονας για την λήψη καταθέσεων από τους ανήλικους, ενώ στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας θα καταθέσουν και καθηγητές.



Ηδη, ο ένας εκ των φερόμενων ως εμπλεκόμενων μαθητών κλήθηκε χθες στην Ασφάλεια και αναμένεται τις προσεχείς ημέρες να κληθεί εκ νέου για εξηγήσεις.