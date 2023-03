Θεσσαλονίκη

Νεαρός παρενόχλησε σεξουαλικά 22χρονη μέσα σε πολυκατοικία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τρόμος για την 22χρονη μέσα στην πολυκατοικία. Τι κατήγγειλε στην Αστυνομία.

Για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας κατηγορείται νεαρός άνδρας που καταγγέλθηκε από 22χρονη ότι την παρενόχλησε σεξουαλικά μέσα σε κοινόχρηστο χώρο πολυκατοικίας, όπου διαμένει, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Η πράξη, σύμφωνα με την καταγγελία, έγινε τα ξημερώματα, με την 22χρονη να απευθύνεται στην Άμεση Δράση, οπότε ακολούθησαν αστυνομικές αναζητήσεις που οδήγησαν στη σύλληψή του.

Όπως έγινε γνωστό, πρόκειται για 22χρονο από τη Βουλγαρία, ο οποίος οδηγείται στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης.

Ειδήσεις σήμερα:

Τέμπη - Πατέρας Ελπίδας στον ΑΝΤ1: Τι απαντά σε όσους τον χαρακτήρισαν “τέρας” (βίντεο)

ΕΥΠ: Η κατάσκοπος “Μαρία Τσάλλα” με την διπλή ζωή - Το μαγαζί στο Παγκράτι και η δράση της

Τροχαίο - Πάτρα: Θρήνος για τον αθλητή στίβου που σκοτώθηκε (εικόνες)