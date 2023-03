Μαγνησία

Βόλος: σκυλιά επιτέθηκαν σε ηλικιωμένο (εικόνες)

Αγέλη αδέσποτων σκύλων επιτέθηκε και τραυμάτισε ηλικιωμένο.

Σοβαρά χτυπημένος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Αλμυρού Βόλου ένας 93χρονος, μετά από επίθεση αδέσποτων σκύλων. Ο 93χρονος προσπάθησε να κλείσει το γκαράζ του σπιτιού του για να μην μπουν τα αδέσποτα, που κατακλύζουν την περιοχή και δέχτηκε επίθεση.

Το περιστατικό συνέβη κοντά στις εργατικές κατοικίες και η φωτογραφία είναι αποκαλυπτική του σοκ που υπέστη ο ηλικιωμένος, ο οποίος φέρει τραύματα στο πρόσωπο και τα χέρια του.

Τα gegonota.news επικοινώνησαν με την οικογένειά του και συγγενικά του πρόσωπα ανέφεραν πως ο ηλικιωμένος αιφνιδιάστηκε και έπεσε στο χώμα, με τα σκυλιά να τον δαγκώνουν ενώ κατ΄επανάληψη έχουν ενοχλήσει τον δήμο για τις μεγάλες αγέλες σκύλων στην περιοχή και δεν έχουν λάβει καμία απάντηση. «Εχει τραυματιστεί σε πολλά σημεία και πρόκειται για έναν αδύναμο ανθρωπο», δήλωσε η κόρη του.

