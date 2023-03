Μαγνησία

Αλόννησος - διακομιδή βρέφους: "Εγώ και ο αντιδήμαρχος οδηγούμε το ασθενοφόρο του νησιού" (βίντεο)

Το σκάφος που μετέφερε το μωρό ... έμεινε μεσοπέλαγα. Τι ανέφερε ο δήμαρχος Αλοννήσου στο "Στούντιο με Θέα" για το απίστευτο περιστατικό.

Μια απίστευτη περιπέτεια πέρασε ένα βρέφος μόλις 1 έτους στην Αλόννησο, όταν χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο του Βόλου επειδή ήταν άρρωστο, με το σκάφος που το μετέφερε να «μένει» μεσοπέλαγα και να χρειαστεί η επέμβαση του Λιμενικού για να φτάσει τελικά στον προορισμό του.

Η μητέρα του βρέφους πήγε το παιδί της στις 23:00 της Δευτέρας (13.3.2023) στο Περιφερειακό Ιατρείο Αλοννήσου. Μετά από εξέταση, η γιατρός έκρινε πως το μωρό έπρεπε να διακομιστεί στο νοσοκομείο του Βόλου.

Όμως, το πλωτό ασθενοφόρο ήταν εκτός λειτουργίας και έτσι κλήθηκε ένα ιδιωτικό σκάφος από τη Σκόπελο για να πάρει το βρέφος και τη μητέρα του και να τους μεταφέρει στον Βόλο. Όμως, το σκάφος τελικά «έμεινε» έξω από τη Σκιάθο.

Για το περιστατικό αυτό μίλησε στο "Στούντιο με Θέα" ο δήμαρχος Αλοννήσου αναφέροντας πως "από το 2011 και μετά υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στελέχωσης. Έχουν καλυφθεί 1-2 θέσεις, όμως υπάρχουν μεγάλες ανάγκες, ειδικά την τουριστική περίοδο που ο κόσμος στο νησί δεκαπλασιάζεται".

Ο ίδιος ανέφερε πως "εγώ και ο αντιδήμαρχος οδηγούμε το ασθενοφόρο και έχουμε ζήσει πολλά, όπως τροχαία που είναι συχνά ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες".

Όσον αφορά την υγεία του παιδιού ο δήμαρχος είπε πως "το μωρό είναι καλά, νοσηλεύεται ακόμη αλλά είναι καλά και αναμένεται να λάβει εξιτήριο".





