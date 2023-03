Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη - καταγγελία: απόπειρα βιασμού 19χρονης από νεαρό

Ο άνδρας είχε παρενοχλήσει σεξουαλικά και άλλη κοπέλα μέσα σε πολυκατοικία.

Στη σύλληψη 25χρονου αλλοδαπού που φέρεται να ενέχεται σε υπόθεση απόπειρας βιασμού και επικίνδυνης σωματικής βλάβης σε βάρος 19χρονης ημεδαπής, η οποία νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, προχώρησαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Ασφάλειας της πόλης.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε σημερινή σχετική ανακοίνωση της αστυνομίας, χθες το απόγευμα η 19χρονη κοπέλα κατήγγειλε σε αστυνομικούς του τμήματος ασφαλείας Τούμπας-Τριανδρίας ότι, ξημερώματα της ίδιας ημέρας στην περιοχή της Τούμπας, την πλησίασε ο συλληφθείς και με τη χρήση σωματικής βίας επιχείρησε να τη βιάσει και να αφαιρέσει το σακίδιο της.

Ο δράστης, συνελήφθη από αστυνομικούς του τμήματος ασφαλείας Λευκού Πύργου, καθώς όπως διαπιστώθηκε είχε προβεί σε προγενέστερο χρόνο και σε πράξεις που προσέβαλαν τη γενετήσια αξιοπρέπεια 22χρονης ημεδαπής, σε οικοδομή στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Επιπλέον, κατά τη σύλληψή του διαπιστώθηκε ότι είχε δηλώσει ψευδή στοιχεία ταυτότητας. Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί αρμοδίως.

