Θεσσαλονίκη: Οικολόγοι διαμαρτύρονται για τις κοπές δέντρων (εικόνες)

Διαμαρτυρία πραγματοποίησαν πολίτες στη Θεσσαλονίκη, για τις κοπές δέντρων.

Τη θλίψη τους για την κοπή των δέντρων (λεύκες) που συνεχίζεται στην πόλη της Θεσσαλονίκης εξέφρασαν σήμερα -εκ νέου- μέλη της περιβαλλοντικής ομάδας «SOSε τα Δένδρα» και απλοί πολίτες, που συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Αρχαίας Αγοράς, τοποθετώντας μαύρες αφίσες στους κομμένους κορμούς και αφήνοντας στο σημείο πλακάτ, στα οποία αναγραφόταν «εδώ θα μπορούσε να ήταν ένα δένδρο».

«Τη στιγμή που σήμερα στη Θεσσαλονίκη αντιστοιχεί σε κάθε έναν πολίτη 1,6 τετραγωνικό μέτρο πρασίνου, όταν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας θέτει ως ελάχιστο όριο τα 9 τμ, η δημοτική Αρχή της πόλης έχει προγραμματίσει το κόψιμο συνολικά 4.000 δέντρων, χωρίς να έχει προηγηθεί αυτοψία και τεχνική έκθεση για τον κάθε ένα από αυτά», αναφέρει στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων το μέλος της περιβαλλοντικής ομάδας «SOSε τα Δένδρα», Ελένη Ιωαννίδου.

«Η διοίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης πραγματοποιεί μία συστηματική δασοκτονία, ενώ με την καρατόμηση/βαθύ κλάδεμα δεκάδων χιλιάδων ακόμη δέντρων, προκαλεί ουσιαστικά το σάπισμα σε αυτά και τα καθιστά πιο ευάλωτα σε ασθένειες και μύκητες», υπογραμμίζει η ίδια προσθέτοντας πως «κόβουν με αμείωτη ένταση όταν θα έπρεπε να προχωρούν στη δενδροφύτευση περί των 4.000 κενών δενδροδόχων της πόλης».

Η κ. Ιωαννίδου σημειώνει ότι το σχέδιο του δήμου αφορά σε συνολικό κόψιμο 4.000 δέντρων και στη Νέα Παραλία της Θεσσαλονίκης. «Εκτελούν τα "εγκληματικά" τους σχέδια, γνωρίζοντας ότι εκδικάζονται στις 2/5 τα ασφαλιστικά μέτρα που κατέθεσε η περιβαλλοντική ομάδα», συμπληρώνει.

Μεταξύ άλλων, οι συμμετέχοντες στη σημερινή δράση τόνισαν ότι σε όλους τους δρόμους της Θεσσαλονίκης υπάρχουν κουφάρια δέντρων με αποτέλεσμα η πόλη να παραμορφώνεται και το περιβάλλον να καταστρέφεται και γνωστοποίησαν πως θα συνεχίσουν με αμείωτη ένταση την κινητοποίησή τους.

